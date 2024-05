Motoshow e mototerapia in Darsena: evoluzioni anche per bambini e persone con disabilità

Venerdì l’associazione 'Realizzo il Tuo Sogno Odv' di Ravenna ha fatto pervenire presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci il Team di motociclisti Freestyle Motocross “Daboot” composto dai campioni pluri-titolati Vanni Oddera, Massimo Bianconcini e Francesco Buetto. Questi ragazzi, muniti delle loro moto a propulsione elettrica, sono entrati nei reparti dell’Ospedale di Ravenna, accompagnanti dal dottor Missiroli, Dirigente della Direzione Medica di Presidio.

Già all’ingresso, tutte le persone, i medici e gli infermieri che incontravano chiedevano con stupore dove andassero queste moto in un ospedale! La delegazione di Realizzo il Tuo Sogno, Claudia, Chiara e Gabriele hanno risposto: “Sono per i bambini della pediatria” e hanno ricevuto un grande sorriso di ammirazione. Pervenuti nel reparto di pediatria, hanno incontrato Stefania, presidente dell’associazione Agebo e il primario del reparto, il dottor Marchetti, che ha accolto tutti. I bambini ricoverati erano tutti sulla soglia delle loro camerette, ad aspettare con impazienza l’arrivo delle moto sulle quali sapevano che avrebbero potuto farsi un giro.

L’atmosfera era quella di una festa importante: il team ha iniziato a distribuire doni a tutti i piccoli pazienti ricoverati, il tempo di infilare la tuta ed ecco che comincia un pomeriggio dalle emozioni forti. Uno ad uno tutti i bambini e ragazzi del reparto sono saliti sulla moto e hanno così potuto sperimentare il vento in faccia anche dove il vento non c’è. Una cosa possibile solo in un sogno. Le emozioni sono proseguite anche quando, eccezionalmente, anche il personale sanitario in servizio ha potuto provare la stessa emozione dei bambini e ragazzi, cavalcando la moto, con lo stesso dottor Marchetti che ha ceduto alle tante richieste di vederlo su quel mezzo di libertà che a Ravenna non era mai entrato in un reparto ospedaliero. Alcuni bambini hanno chiesto di fare nuovamente il giro con i campioni motociclisti che hanno loro regalato un’emozione speciale e sono stati tutti accontentati. Alcuni di loro, hanno raccontato i propri genitori, non erano mai usciti dalla loro camera per tutto il tempo del ricovero e solo quel pomeriggio hanno voluto invece vivere questa fantastica emozione.

Sabato poi, nella cornice della Darsena di Città, lo stesso team ha eseguito tre show di salti freestyle (cioè dei veri e propri voli) alle 11, alle 15 e alle 18 dopo dei quali ha praticato la mototerapia, facendo salire, all’interno dello spazio dedicato ai salti, i bambini, i ragazzi, gli adulti ed anche gli anziani che si sono potuti godere di la realizzazione del sogno di sfrecciare su una moto pur essendo afflitti da disabilità che, normalmente, non consentirebbero loro di poter salire su tale strumento di libertà. Le persone, dopo essere state col naso all’insù per ammirare le prodezze da brividi dei piloti, si sono visibilmente commosse vedendo i sorrisi delle persone che sono salite sulle moto condotte da Vanni, Massimo e Francesco.

Nella Darsena si sono potuti accarezzare i cavalli e le unità cinofile della Polizia di Stato, particolarmente gradite dal pubblico che ha fatto la fila pur di farsi la foto vicino a questi bellissimi e utilissimi animali in uniforme. Per il Comune di Ravenna sono intervenuti l’assessore per le politiche sociali e disabilità Gianandrea Baroncini e il Vicesindaco Eugenio Fusignani. Il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, nell’occasione, ha fatto pervenire una toccante lettera nella quale, oltre a portare il proprio saluto alle autorità intervenute, ha anche espresso il proprio grande apprezzamento per il tema toccato e per le energie profuse da questa piccola ma non per questo meno importante associazione che ha permesso di realizzare questo grande sogno dei bambini, ragazzi, adulti e anziani con varie disabilità. Alla manifestazione, a cui è stato concesso il patrocinio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e del Comune di Ravenna, hanno aderito la Prefettura, la Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale.