Movida e Green pass: 5 persone multate per violazione delle norme antiCovid

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a garantire l’ordine, la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, specialmente nelle aree della movida del centro di Ravenna, come via via Bastione, via Baccarini, piazza Caduti, piazza Baracca e piazza Kennedy.

Di recente, il tema della movida era stato affrontato durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e le Sicurezza Pubblica, e il sindaco di Ravenna ha emesso un’ordinanza che vieta in alcune zone della città il consumo di bevande alcoliche e non in bottiglie di vetro e lattine, in quanto contenitori potenzialmente atti ad offendere, fino al 26 marzo.

In tale ambito, il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza nella serata di sabato, coordinato dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, Francesco Scardino, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo dei giovani. Nel corso dell’operazione, sono state controllate 244 persone e verificati i green pass degli avventori di due locali. All’esito dell’operazione, cinque persone sono state sanzionate per la violazione della normativa atta a contenere l’epidemia da Covid-19.