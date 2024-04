Movimentazione merci in tilt per lo sciopero a Marcegaglia. Sgb: "Vogliamo un aumento di salario vero"

La movimentazione di merci ha avuto difficoltà nella giornata di oggi alla Marcegaglia di Ravenna, a causa dello sciopero nazionale per il rinnovo del contratto della logistica, proclamato da Sgb con tutti i sindacati di base. Come affermano da Sgb Ravenna, "sono circa 400 i lavoratori delle ditte in appalto nello stabilimento, Euromar e Elle-Emme, a cui è applicato il CCNL Autotrasporto Merci e Logistica, scaduto a marzo. L’adesione allo sciopero ha raggiunto l’80% in Elle-Emme, mettendo in forte difficoltà lo scarico navi".

"I lavoratori, chiedono un aumento di salario vero. In questo ultimo triennio le loro retribuzioni, già misere, hanno perso più di 260 euro del loro reale potere di acquisto - prosegue il sindacato - Malgrado la piattaforma e la richiesta di incontro presentata unitariamente da tutti i sindacati di base, oggi sempre più rappresentativi nella logistica, i datori di lavoro hanno rifiutato il confronto, sostenuti da CGIL, CISL e UIL, con cui è stata invece avviata la trattativa. Con lo sciopero nazionale e l’alta adesione, i lavoratori hanno dimostrato di non essere però disponibili a delegare ai sindacati concertativi e compiacenti la trattativa per il rinnovo del loro contratto e pretendono la convocazione dei sindacati di base".

Nelle rivendicazioni dei lavoratori, riferisce Sgb: "L’aumento di 300 euro mensili per tutti e a partire dalla data di scadenza del contratto, la valorizzazione dell’esperienza maturata, con passaggi di livello sulla base dell’anzianità, la riduzione dell’orario di lavoro (fino a 35 ore per i lavoratori notturni), l’aumento dei permessi per la cura della famiglia, maggiori garanzie per la sicurezza e tutela della salute".