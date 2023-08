Mozziconi di sigaretta e acqua sporca sul banchetto di FdI. Ferrero "Vergognosa aggressione"

Uno spiacevole episodio si sarebbe verificato venerdì sera a Castelbolognese. A riferirlo è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero. Tutto sarebbe avvenuto in via Garavini, dove era stato posizionato un banchetto di Fratelli d’Italia. Qui, come riferiscono da Fratelli d’Italia, una signora si sarebbe affacciata ad una finestra e avrebbe iniziato ad insultare i militanti del partito. Più tardi, la stessa persona avrebbe prima buttato mozziconi di sigaretta e poi “acqua sporca” addosso alle persone che si trovavano al banchetto sottostante. L'episodio è stato poi denunciato alle forze dell’ordine.

Ferrero denuncia anche un post di un esponente della sinistra locale che "invece di censurare il fatto, di cui ovviamente era a conoscenza vista la foto che ha postato", si sarebbe poi lanciato in una critica al banchetto ed al governo. "Purtroppo siamo abituati ad una certa sinistra che è democratica solo nel nome. Che difende le libertà, purché siano le sue. Che si definisce accogliente ed inclusiva, ma si dimostra solo prevaricatrice nei confronti di chiunque abbia una opinione diversa - sottolinea Ferrero - Queste distorsioni sono figlie di un sistema di potere che da troppo tempo amministra molti nostri comuni. Mi auguro che pubblicamente vengano prese le distanze da quanto accaduto. Fatti come questi non ci intimidiscono, anzi ci danno ancora più grinta nel sostenere un governo che si sta impegnando per porre rimedio alla devastazione provocata dall’alluvione, in cui entità dei danni è anche figlia di decenni di abbandono del territorio da parte delle amministrazioni sia regionali sia comunali che si sono succedute".