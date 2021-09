Muffa, ruggine e insetti tra le cassette del pesce nel furgone: multato

I poliziotti hanno constatato che il mezzo era piuttosto malandato: fari guasti, volante coperto di nastro adesivo e, soprattutto, guarnizioni usurate e mancanti, tanto da non poter garantire la tenuta termica della merce trasportata

Martedì pomeriggio una pattuglia della Polizia Stradale ha fermato sulla Cervese, in località Carpinello, un furgoncino frigorifero che trasportava pesce. I poliziotti hanno constatato che il mezzo era piuttosto malandato: fari guasti, volante coperto di nastro adesivo e, soprattutto, guarnizioni usurate e mancanti, tanto da non poter garantire la tenuta termica della merce trasportata.

All’interno del vano frigorifero la situazione non era certo migliore: a far compagnia a gamberi e pesci surgelati c’erano infatti insetti, muffa e ruggine. Il conducente, un 67enne originario della provincia di Ravenna, ha ricevuto sanzioni per oltre 1.000 euro.