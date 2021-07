Multe per la sosta 'selvaggia' negli stradelli, il vicesindaco: "Individueremo nuove aree di parcheggio"

In seguito alle rimostranze pervenute in Comune sulle multe elevate dalla Polizia locale per i parcheggi negli stradelli dei lidi nord, il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani lunedì ha svolto un incontro a cui hanno partecipato l'assessore al Turismo Giacomo Costantini, l’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani, il comandante Andrea Giacomini e il commissario Eralda Baravelli della Polizia locale, Corrado Guerrini, dirigente Servizio Mobilità e Viabilità, Riccardo Santoni di Confesercenti e Gabriele Comandini di Confcommercio.

"Abbiamo convenuto sull’opportunità di un potenziamento della cartellonistica e su quella di valutare l’individuazione di aree temporanee di parcheggio, insieme al comandante Giacomini, sia nei lidi nord sia in quelli a sud, che con la prossima estate potrebbero diventare definitive - spiega Fusignani - Le multe sono la conseguenza del mancato rispetto delle regole, in questo caso espresse dal Codice della Navigazione che in quelle aree impedisce, salvo nelle concessionate, perfino la circolazione. L’osservanza delle regole è, come noto, necessaria a perseguire il bene comune e tutelare l’incolumità pubblica; la zona oggetto di lamentele ricade tra quelle di pregio ambientale e la presenza di bagnanti e turisti sulle spiagge rende necessario che l’eventuale accesso di mezzi di soccorso (vigili del fuoco, forze di polizia, ambulanze, eccetera) possa essere garantito senza impedimenti e con tempestività. La sicurezza dei cittadini e la tutela delle aree di pregio restano tra i principali obiettivi, ritenendo che la legalità vada accettata nella sua interezza e non possa prestarsi a interpretazioni di comodo”.