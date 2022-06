Le multe arrivano via pec, non vengono lette e si 'gonfiano'. L'infermiera: "Ora devo pagare 2000 euro, non è giusto"

Sono tanti i ravennati (e non solo) che in questi giorni stanno ricevendo dei solleciti per multe stradali non pagate relative agli scorsi anni. Multe che, se fossero state pagate subito, sarebbero state di importi decisamente inferiori. Ma dove sta il problema? Fino a qualche anno fa le multe commesse per infrazioni stradali venivano trasmesse ai trasgressori attraverso la classica raccomandata. Da gennaio 2018, tuttavia, è possibile ricevere la notifica di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada direttamente sul proprio indirizzo Pec (Posta elettronica certificata) per coloro che lo possiedono - oltre a Pubbliche Amministrazioni e gestori di Pubblici Servizi, sono obbligati a dotarsi di Pec i professionisti iscritti ad albi ed elenchi e i soggetti iscritti al registro delle imprese. Questa soluzione permette un risparmio di tempo, snellisce la burocrazia e permette il risparmio delle spese di notifica a carico del destinatario, che a volte possono anche superare i 20 euro.

Un aspetto molto importante delle multe stradali inviate via Pec è quello relativo alla ricezione e alla notifica, poiché dal momento in cui l'atto viene notificato partono i termini per la presentazione del ricorso o il calcolo della scadenza entro cui va pagato il verbale. Le multe via Pec vengono considerate "inviate" quando il sistema di posta certificata genera la ricevuta di accettazione e "notificate" quando è segnalata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio. Un dettaglio non indifferente, poiché la sanzione risulterà notificata anche nel momento in cui l'automobilista non abbia visualizzato il messaggio. E sono tanti i possessori di Pec che non sono soliti controllare spesso la loro casella.

Il caso dell'infermiera ravennate: 2000 euro di multe

Tra le "vittime" di questo nuovo sistema di invio c'è Rita Melandri, infermiera ravennate responsabile del servizio di bed management dell'ospedale di Ravenna, che nei giorni scorsi ha ricevuto solleciti di pagamenti per multe non pagate per un totale da capogiro: ben 1832 euro. "L'auto è intestata a me ma la usa spesso mio figlio, che è molto disattento - racconta la donna - Fatto sta che mi sono arrivate due multe per superamento del limite di velocità al velox di Fosso Ghiaia, per il passaggio al varco ztl di via di Roma e una, l'unica che ho preso io, per il passaggio col semaforo rosso a Sant'Antonio sulla Classicana - ahimè una disattenzione, tornavo da un turno di lavoro in ospedale a Lugo e probabilmente davanti avevo un camion, non passerei mai col rosso di proposito. Se le avessi pagate appena ricevute, invece di quasi 2000 euro ne avrei pagati 643: una bella differenza!". A una sua collega, medico dell'ospedale di Ravenna, è successa la stessa cosa, con 1500 euro di multe da pagare.

La donna non vuole scaricare la responsabilità su qualcun altro: "La colpa è nostra, sia chiaro, non ce ne laviamo le mani: il problema è che i verbali sono arrivati alla mia Pec, che ho aperto solo in quanto obbligata dall'Ordine degli infermieri (pena la cancellazione dall'Albo) e che non controllo mai, non sapendo di poter ricevere multe anche via mail. Anche perchè negli ultimi anni ho ricevuto varie multe via posta raccomandata cartacea, quindi mai avrei pensato alla possibilità di riceverle via Pec. Sono sempre stata molto precisa nei pagamenti delle multe, questa sicuramente è una mia mancanza e pagherò tutto, ma credo che questa novità sia stata poco "pubblicizzata". Non è stata fatta abbastanza informazione su questo tema, infatti sono contenta che finalmente qualcuno si interessi a informare su questa cosa".

Multe via Pec: chi possono raggiungere

Da quando è entrato in vigore il relativo decreto ministeriale approvato nel dicembre del 2017, il verbale dell'infrazione viene trasmesso direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'automobilista, purché questi ne possieda uno. Gli indirizzi Pec sono reperibili all'interno di elenchi pubblici, ma possono essere forniti anche dagli automobilisti alle forze dell'ordine al momento della contestazione dell'infrazione.

In una prima fase, gli enti accertatori ricorrevano anche agli elenchi professionali per il reperimento degli indirizzi Pec; ma recentemente il Garante della privacy, attraverso una circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2021 ha comunicato il blocco delle notifiche delle multe stradali ai professionisti tramite Pec, se l’indirizzo di posta elettronica certificata non appare come strettamente personale, ma riconducibile a utilizzi lavorativi (non può essere considerato come tale quello assegnato dall’Ordine di appartenenza).

Il motivo, secondo il Garante, è che questa modalità configura il rischio di violazione della privacy del professionista destinatario, in quanto alla casella potrebbero accedere anche collaboratori, apprendendo delle sanzioni a suo carico. Un problema, questo, che dovrebbe definitivamente essere superato nel momento in cui sarà attivo l’Inad (ossia l'elenco pubblico contenente i domicili digitali) in cui si potrà specificare se la casella Pec è di lavoro o privata.

Il contenuto del messaggio e i casi in cui non possono essere notificate

Solitamente la multa che arriva via Pec ha per oggetto "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada". Affinché il messaggio abbia validità, al suo interno devono essere necessariamente presenti la relazione di notifica con firma digitale (che indichi denominazione dell'amministrazione mittente, nome del responsabile della notifica, indirizzo Pec e nome dell'elenco consultato per il reperimento dell'indirizzo), una copia del verbale cartaceo o una copia conforme del documento informatico con firma digitale del mittente e un documento che contenga tutte le informazioni utili all'automobilista per il proprio diritto alla difesa.

Secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno, la multa non può essere recapitata via Pec quando la casella postale del destinatario risulta scaduta ((in questo caso viene spedita la copia cartacea tramite raccomandata, a spese del destinatario), quando la consegna Pec è impossibile per motivi indipendenti dall'automobilista e quando quest'ultimo non dispone di un indirizzo Pec (i cui oneri sono ovviamente a carico del trasgressore destinatario della sanzione).