Multe velox a rischio ricorso: il Comune attende le mosse del Governo

Il Comune di Ravenna "non spegne" gli autovelox a rischio ricorso dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione. Sulla questione "invita alla prudenza" attraverso un question time, questo pomeriggio in Consiglio comunale, il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani. La sentenza, argomenta, porta all'annullamento delle multe da autovelox che sono certificati ma non tarati come prevede la norma. Norma, aggiunge, che "non è chiara e crea un vulnus" su cui dovrebbe intervenire il governo tramite decreto.

Da qui la richiesta dell'azzurro di fermare l'uso degli autovelox non corrispondenti alla normativa. Il tema, prosegue, riguarda non solo le apparecchiature del Comune, ma anche della Polizia stradale e da Ancarani arriva appunto l'invito alla "massima prudenza. Sospenderne l'uso è un messaggio che l'amministrazione non vuole dare, ma prevedo, in attesa dell'aggiornamento della normativa da parte del ministero dei Trasporti, molti ricorsi con il Comune soccombente". Insomma, conclude, il question time mira a "evitare un ipotetico danno erariale".

Sul tema c'è stata una veloce ricognizione da parte degli uffici Nobilità, Strade e Polizia locale, risponde l'assessore alla Mobilità Gianandrea Baroncini. Le apparecchiature del Comune sono sette in sede fissa, autorizzate dal ministero dei Trasporti, e due mobili, con uso legittimato dal ministero. La sentenza della Corte di Cassazione, aggiunge, "andrà soppesata ai vari livelli di governo, si tornerà sul tema. (Dire)