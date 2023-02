Annullate altre multe del nuovo velox a Faenza: ma il Comune ricorre in appello

Aumentano i ricorsi accolti per le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei limiti di velocità individuate dagli autovelox posti sulla circonvallazione di Faenza. E se nei giorni scorsi la sentenza delle 11 multe annullate a una faentina riguardava in particolare il velocar posto sul ponte di via Ballardini - che poi fu spostato in una posizione visibile agli automobilisti - questa volta l’annullamento delle sanzioni è stato disposto anche per il velocar installato nel senso di marcia in direzione Forlì.

La motivazione stavolta riguarda la segnaletica stradale. Tecnicismi ampiamente normati per i quali il giudice di pace ha ritenuto ammissibili altri ricorsi presentati dopo l’invio dei verbali. In sede consiliare, il prossimo 21 febbraio, il tema sarà ampiamente dibattuto. Nel frattempo però l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi ha anticipato che l’Ente, una volta lette le motivazioni, ricorrerà in appello. Per l’amministrazione faentina, infatti, installazione e segnaletica sono regolari in quanto erano stati acquisiti i pareri di Prefettura e Polizia Stradale.

"Ci appelleremo perchè riteniamo che l’apparecchio sia montato correttamente, la segnaletica era presente e anche lo spostamento (di quello in corrispondenza del Ponte Rosso, ndr) è stato concordato con Polizia e Prefettura" ha spiegato l’assessore, che ha inoltre affermato che i ricorsi presentati - "di cui l’amministrazione è a conoscenza" - sarebbero qualche decina e che per il momento "non si configura un danno erariale in quanto quando si fa ricorso la sanzione non viene pagata nè incassata".