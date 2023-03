Municipio illuminato di lilla per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare

Mercoledì 15 marzo il Comune di Massa Lombarda aderisce alla giornata nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare proposta da Anci e dall’associazione Never give up onlus. Per sensibilizzare più persone possibile al tema, il Comune massese illuminerà di lilla il Municipio di Piazza Matteotti.

I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono una problematica ingente della società attuale e purtroppo la situazione si è aggravata alla luce delle difficoltà legate all'emergenza Covid. In Italia 2.665.000 adolescenti hanno difficoltà con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio.

Dal 2014 Never give up onlus, associazione impegnata nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi dell'alimentazione, promuove con le Istituzioni campagne di sensibilizzazione su questi temi. Le modalità di aiuto che l’associazione offre sono diverse. Tramite mail sos@never-give-up.it si possono richiedere consulti gratuiti entro 14 giorni dalla richiesta erogati dagli psicoterapeuti della onlus via Skype. È attivo anche il Never give up Experience, il programma di sensibilizzazione, supporto e ascolto in tutta Italia.