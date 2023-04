Muore schiacciato dal mezzo agricolo, inutile la disperata corsa in ospedale

Si è rivelata inutile la disperata corsa in eliambulanza verso il "Bufalini" di Cesena per un operaio 48enne deceduto prima di arrivare nel nosocomio cesenate. L'uomo, Luca Ferretti di Faenza addetto di un’azienda che noleggia macchinari agricoli in via Emilia Ponente, intorno alle 15 di venerdì stava scaricando del materiale da un grande mezzo quando è stato travolto dal macchinario. Soccorso dai sanitari, che si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elimedica per un trasporto d'urgenza a Cesena ma durante il volo il suo cuore ha smesso di battere e una volta arrivato al "Bufalini" i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sono in corso le indagini per accertare la causa della tragedia.