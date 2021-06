Muore un medico in pensione, è 'giallo': si indaga per omicidio volontario

Si apre un giallo sulla morte di Danilo Molducci, 67enne medico in pensione di Campiano e Santo Stefano deceduto venerdì scorso. L'uomo era malato da tempo, tanto che la sua morte è sembrata fin da subito legata a cause naturali. Ma la Procura non ne è convinta, tanto da aver sospeso i funerali già fissati per poter disporre l'autopsia. E' stato quindi aperto un fascicolo con due indagati per l'ipotesi di reato di omicidio volontario: il figlio del medico e la collaboratrice domestica. La notizia è riportata dal Resto del Carlino in edicola martedì.