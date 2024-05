Gli alunni dipingono un murales per ricordare il loro compagno, morto a soli 18 anni

Un murales per ricordare Alessandro, morto a soli 18 anni. Giovedì al liceo scientifico di Ravenna è stato installato un pannello dipinto dagli alunni del liceo artistico Nervi Severini Thomas Montanari e Matilda Bellettini di 5B, coordinati dalla professa Daniela Caravita, in memoria dell'alunno Alessandro Bianchi, scomparso la scorsa estate in un tragico incidente stradale. L'opera d'arte raffigura Alessandro di schiena con la divisa e la palla da basket in mano, dal momento che il giovane era un grande appassionato di pallacanestro - giocava nella under 17 del basket Faenza .

Il murales è stato progettato dagli studenti della sua classe, la 5dsa del liceo Oriani. L'idea della collaborazione è nata in Consiglio di Istituto dello scientifico dalla professoressa Pecchini, docente dell'alunno, e dalla professoressa Silvia Gordini del liceo artistico, che è corsa in aiuto della classe che desiderava eseguire il progetto, ma mancava del supporto artistico. La richiesta della professoressa Gordini e della dirigente Valentini al dirigente reggente del liceo artistico, e alla professoressa Caravita di pittura, ha portato a una adesione immediata e realizzata con grande piacere e disponibilità.

All'inaugurazione del lavoro erano presenti i compagni di classe di Alessandro, commossi e contenti del risultato, i genitori, grati e comprensibilmente commossi, oltre alle professoresse Daniela Caravita, Silvia Gordini e gli studenti autori del lavoro. Un bel momento di proficua e spassionata collaborazione tra scuole superiori.

I genitori di Alessandro