Musei e parchi: ripartono le visite nei tesori verdi del Ravennate

Al via le riaperture di musei e parchi del circuito AmaParco di Atlantide, che questa settimana aprono le loro porte per accogliere nuovamente visitatori e turisti. Parte quindi la stagione ma con cautela e in completa sicurezza, rispettando i protocolli e le misure ormai conosciute: obbligo di mascherina, distanziamento interpersonale, numeri contingentati per le escursioni e gli ingressi, sanificazione di tutti i locali e i mezzi utilizzati tra un turno e l’altro. Escursioni e biglietti saranno acquistabili in anticipo sul sito di Atlantide per permettere al cliente la prenotazione del posto.

Giovedì 28 aprile apre i battenti la Rocca di Riolo Terme. Sabato 1 maggio è il primo giorno di apertura per il Parco Naturale e il Centro Visite Salina di Cervia. Continuano inoltre questo weekend le escursioni in partenza dal Centro Visite Cubo Magico Bevanella e dal Museo NatuRa di Sant’Alberto. In territorio forlivese, sempre sabato apriranno Idro e la diga di Ridracoli, e ripartiranno anche le canoe sul lago. Nel ferrarese la Delizia Estense del Verginese. Gli unici siti a rimanere chiusi per ora Casa delle Farfalle e CerviAvventura.