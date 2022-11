Al Classis la firma del 'Patto per la lettura': un nuovo passo per la valorizzazione di cultura e libri

Sabato 19 novembre, alle ore 15, presso il Punto lettura di Classe, situato all’ingresso del Museo Classis, in via Classense 29, si terrà l’incontro pubblico Un Patto per la lettura. Saranno presenti Federica Moschini, assessora al Decentramento del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Giuseppe Sassatelli, presidente Fondazione RavennAntica, Nicoletta Bacco, responsabile U.O. Pubblica Lettura dell'Istituzione Biblioteca Classense, Carlo Pilotti, presidente Associazione Amici di RavennAntica ed Antonio Puglisi, presidente del Comitato Cittadino di Classe.

Nell’occasione verrà firmato il patto di collaborazione stipulato tra il Comune di Ravenna, la Fondazione RavennAntica, l’Istituzione Biblioteca Classense e il Comitato Cittadino di Classe al fine di realizzare attività di promozione e valorizzazione del Punto lettura di Classe. Le finalità perseguite sono il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità, l’aumento del senso civico della cooperazione e della partecipazione dei cittadini e delle cittadine nel prendersi cura degli spazi condivisi, l’integrazione sociale, l’accoglienza, la convivialità ed, infine, l’incentivazione del piacere della lettura.

Verrà inoltre presentata la nuova collezione di libri in lingua inglese, donati da Claudia Perini, volontaria del Punto Lettura e titolare della scuola di inglese Happy English School. A seguire, alle ore 16.30 sono in programma Letture Nati per leggere per bambini da 0 a 6 anni e alle ore 17.30 letture animate in inglese per bambini da 6 a 10 anni. Questi appuntamenti sono a cura delle volontarie lettrici e delle bibliotecarie della Biblioteca Classense. Al termine verrà offerta una merenda ai bimbi e alle bimbe presenti. Per gli adulti e i genitori che accompagnano i bambini è possibile visitare gratuitamente il Museo Classis Ravenna.

Inoltre dal 19 al 27 novembre 2022 torna la Settimana Nazionale NpL. Operatori e volontari Nati per Leggere organizzeranno momenti di letture e seminari di sensibilizzazione con le famiglie nei comuni italiani aderenti per sostenere il Diritto alle Storie delle bambine e dei bambini. Il claim, come da 6 anni a questa parte, è appunto “Andiamo Diritti alle Storie!” un gioco di parole che scandisce i passi verso questo diritto imprescindibile delle bambine e dei bambini.

Il punto di lettura di Classe festeggia un anno dall'inaugurazione, in cui oltre 30 volontari, con il supporto del Comune di Ravenna, dell'Istituzione Biblioteca Classense e della Fondazione RavennAntica hanno dato vita a uno spazio, non solo fisico, dedicato al piacere della lettura e alla condivisione.