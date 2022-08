Museo e biblioteca a Bagnacavallo riaprono dopo la pausa estiva

Terminata la pausa estiva, riapriranno al pubblico lunedì 29 agosto la Biblioteca comunale Taroni e martedì 30 agosto il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. La biblioteca riaprirà con il consueto orario estivo, che resterà in vigore fino al 24 settembre: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì dalle 8.30 alle 18; giovedì dalle 14.30 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 12.30. Informazioni: Biblioteca comunale “G. Taroni” - via Vittorio Veneto 1, 0545 280912-915, biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it, Facebook: BibliotecaBagnacavallo, Instagram: @labibliodellabagna.

In attesa delle mostre in programma dal 18 settembre al 6 novembre, dedicate ai due premi artistici organizzati per la terza Biennale d'incisione "Giuseppe Maestri" (il Premio per giovani incisori #2022 e il Premio d'incisione "Giuseppe Maestri" #2022), il Museo Civico delle Cappuccine sarà aperto al pubblico nelle sue collezioni permanenti: saranno visitabili sia la Sezione Antica che quella dedicata al Novecento e all’arte contemporanea. Questi gli orari di apertura: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12/15-18; venerdì, sabato e domenica 10-12/15-19. Presso il museo è accessibile anche il bookshop, dove sono disponibili per l’acquisto numerosi cataloghi d’arte, compresi quelli delle più recenti mostre tra cui i bestseller Dürer e Goya. Ingresso libero.