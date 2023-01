Un 'Museo delle Pinete' a Cà Aie e nuova vita al Palazzone di Sant'Alberto: i progetti del Pnrr

Il Pnrr è destinato a cambiare radicalmente anche il Parco del Delta del Po, inserito nella lista dei grandi attrattori culturali del Paese , grazie a un ampio progetto di sistema che per Ravenna significa sistemazione dei percorsi e miglioramento della fruizione della pineta di San Vitale, delle Pialasse e dei Musei naturalistici.

Il nuovo Museo delle Pinete

Tra i progetti più significativi finanziati dal Pnrr c'è il nuovo 'Museo delle Pinete' nell'edificio della Cà Aie di Classe, che racconterà i valori storici e culturali delle pinete e gli aspetti naturalistici. Per realizzarlo, dal Pnrr arriveranno 500mila euro. "Il museo mostrerà come venivano utilizzate una volta le pinete, a partire dalla raccolta dei pinoli all'allevamento del bestiame - spiega Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po - Il museo occuperò il primo piano della Cà Aie, mentre al piano terra ci sarà un punto ristoro, una sorta di piccolo ristorantino, dedicato ai prodotti delle pinete. All'esterno invece, nell'area boscata, sarà creata una piccola zona dimostrativa con repliche di strumenti del museo per vedere come venivano gestite le pinete dall'alto Medioevo fino a fine '800".

La storia della Cà Aie

Le notizie storiche sull’edificazione della Cà Aie sono scarne. E’ probabilmente contemporanea alla costruzione della chiesetta di San Sebastiano, nota come “Cappelletta della Betonica”, che fu costruita nel XVIII secolo. Così testimonia infatti la data incisa sul prospetto nord dell'edificio. La pineta di Classe, ora di proprietà del Comune, era un tempo affidata in enfiteusi agli ordini monastici che la sfruttarono per la produzione dei pinoli, al tempo una fonte importante di guadagno. La Cà Aie era dunque adibita a magazzino per lo stoccaggio delle pigne e a dormitorio per i “pignaroli”, la manodopera stagionale che provvedeva alla raccolta dei pinoli che venivano estratti nell’ adiacente aia pavimentata esterna, ancora oggi perfettamente conservata e da cui deriva la denominazione dell’edificio.

A seguito di una ricerca attraverso le pratiche depositate negli archivi comunali, è stato rinvenuto un disegno tecnico che ritrae il complesso in uno stato molto diverso dall’attuale che non è però possibile datare. Allo stato attuale l’edificio si distingue per il profondo portico della facciata principale e per la ripartizione interna in ampi cameroni: fulcro dell’edificio era la camera del fuoco, con il grande camino centrale. In epoca recente sono state restaurate integralmente sia la Cappelletta della Betonica che la Casa di Guardia, mentre è stato rifatto in alcune parti il tetto della Cà Aie.

La presentazione dei progetti del Pnrr (foto Massimo Argnani)

Nuova vita al Museo NatuRa e al Palazzone di Sant'Alberto

Altri 500mila euro saranno destinati al restyling del Museo NatuRa del Palazzone di Sant'Alberto. "Ristruttureremo alcune parti del Palazzone, ma soprattutto rinnoveremo completamente e amplieremo il museo ornitologico - continua Costa - Creeremo nuove sezioni e completeremo il piano terra, dove ci sono stanze che attualmente vengono usate come deposito. Al primo piano poi, dove c'è la mostra ornitologica, rinnoveremo l'esposizione, che ora è molto statica, per fare una cosa più moderna, multimediale e interattiva. Stessa cosa all'ultimo piano, dove amplieremo e modernizzeremo un po' l'esposizione, magari delocalizzando una parte del deposito nella scuola di Mandriole".

La storia del Museo NatuRa

All'interno del Palazzone di Sant'Alberto convivono due realtà importanti per il territorio: il Centro Visite del Parco Stazione "Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna" e NatuRa Museo Ravennate di Scienze Naturali "Alfredo Brandolini". Il Museo NatuRa è una preziosa raccolta ornitologica appartenuta a Alfredo Brandolini, appassionato naturalista ravennate del primo Novecento. La vasta collezione, donata dai familiari al Comune di Ravenna già nel 1970, è stata collocata nei locali ristrutturati dello storico Palazzone nel 2003.

Il patrimonio museale si compone di molti esemplari di uccelli imbalsamati degli ambienti vallivi e in generale dell'ornitofauna mondiale. Comprende inoltre una collezione di farfalle diurne e notturne, insetti autoctoni e tropicali, una raccolta di uova e nidi, esemplari di rettili e mammiferi, anche di natura esotica, collezioni di conchiglie ed una raccolta di funghi del legno, nonché lasciti e donazioni di naturalisti del territorio. Il museo ospita una ricca biblioteca scientifica, come supporto alla catalogazione e allo studio. Vi è inoltre una sala per mostre e un laboratorio ludo-didattico per attività educative. Il sottotetto ospita un ampio magazzino visitabile, costituito da teche di minori dimensioni in cui i reperti sono disposti secondo i criteri più propriamente sistematici, utili per studi e ricerche.

Il museo NatuRa di Sant'Alberto



La ciclovia Adriatica

Un maxi finanziamento da 3.700.000 euro, infine, è dedicato alla Ciclovia Adriatica, la ciclovia turistica che collega Trieste a Santa Maria di Leuca. Nello specifico, si prevede un intervento sul ponte sul fiume Savio che collega Lido di Classe a Lido di Savio, dove verrà realizzata una passerella ciclopedonale. Una seconda pista, invece, collegherà due stazioni del parco da Punta Marina fino a Lido di Dante.

Massimiliano Costa (foto Massimo Argnani)