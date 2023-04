Musica e concerti fino a mezzanotte e 2 serate settimanali nei bagni al mare: l'ordinanza di Cervia

Spettacoli, musica e concerti fino a mezzanotte, con possibili proroghe fino alle 2 di notte. Il sindaco di Cervia ha pubblicato l'ordinanza che regola il funzionamento degli impianti di diffusione sonora nei locali. Non ci sono particolari limitazioni per la “musica di sottofondo”, le Tv o gli apparati radio che potranno rimanere in funzione "durante tutto l’orario di apertura" di locali o negozi, purché non passino attraverso impianti di amplificazione che superino i valori limite del DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97 alle massime potenzialità.

Discorso diverso per gli impianti elettroacustici amplificati di maggior potenza che "devono essere dotati di sistemi di limitazione automatici, opportunamente tarati, che impediscano il superamento dei valori limite prescritti nella valutazione previsionale di impatto acustico ai fini del rispetto della Classificazione Acustica del territorio". Per le attività che utilizzeranno tali impianti l'orario limite va dalle 9 alle 24. A seguito di una specifica comunicazione dell'esercente, tuttavia, l'orario di utilizzo degli impianti potrà essere posticipato fino alle 2 di notte. Per farlo, le attività dovranno dotarsi di un sistema di sorveglianza fonometrico integrato, o più semplicemente “fonometro”. "Tale sistema di sorveglianza - chiarisce l'ordinanza - dovrà essere in funzione h24 e trasmettere con regolarità oraria i dati registrati al Comune di Cervia nonché gli allarmi di anomalia". Anche concerti e trattenimenti musicali devono concludersi entro mezzanotte, con la solita proroga fino alle 2 per le attività dotate di fonometro.

La proroga può comunque essere sospesa a seguito di violazioni come: manipolazione degli impianti elettroacustici; alterazione dei sistemi fonometrici; superamento delle fasce orarie; superamento dei limiti acustici consentiti nelle fasce orarie. La sospensione avrà una durata di 7 giorni relativamente alla prima sospensione e di 15 giorni in caso di seconda sospensione.

Giornate speciali

I pubblici esercizi, circoli privati e attività artigianali alimentari non dotati di fonometro, in occasione delle particolari giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre e nelle giornate del 10 agosto, 15 agosto e Notte Rosa (serata del venerdì) possono prorogare l’orario di funzionamento degli impianti elettroacustici fino all'1 di notte. Tale orario è prorogato alle 3:30 per chi è dotato del sistema fonometrico. I locali con impianti elettroacustici dotati del sistema di controllo fonometrico potranno, allo stesso modo, fino alle ore 3:30, svolgere trattenimenti musicali (piano bar, concertini, ecc).

Stabilimenti balneari

Le medesime condizioni valgono per gli stabilimenti balneari, con alcune specifiche ulteriori. Lo svolgimento di spettacoli musicali è consentito "per un massimo di 2 trattenimenti musicali la settimana, che dovranno rispettare i seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 24.00". Gli spettacoli pomeridiani che si svolgono dalle ore 17.30 alle ore 21.00 possono avvenire anche in giorni consecutivi. I trattenimenti serali che si svolgono dalle ore 20.00 alle ore 24.00 non potranno avvenire in due giornate consecutive e almeno uno dei due trattenimenti settimanali dovrà svolgersi nei giorni che vanno dal lunedì al giovedì, "allo scopo di garantire un sostegno da parte degli stabilimenti balneari a sviluppare servizi integrativi per favorire le presenze turistiche anche al di fuori del week-end". Inoltre non è consentito effettuare più trattenimenti musicali nello stesso giorno.

Nelle giornate del 10 agosto, 15 agosto e in occasione della Notte Rosa (serata del venerdì), i trattenimenti musicali dal vivo (piano-bar, concertini e musica riprodotta con la presenza di disk jokey) sono consentiti fino alle ore 3:00 del giorno successivo; gli stabilimenti dotati di fonometro potranno svolgere tali trattenimenti sino alle ore 3:30: a partire dalle ore 3:00 dovranno ridurre progressivamente la diffusione sonora fino a totale spegnimento degli impianti elettroacustici alle ore 3:30.

Animazione per bambini e aquagym

Non sono considerati trattenimenti musicali e attività danzanti le attività ginniche di animazione e svago, in periodo diurno, riservate a bambini di età inferiore ai 14 anni nonché le attività di acquagym (rivolte sia ai bambini sia agli adulti). Tali attività potranno essere svolte unicamente con diffusori, anche mobili, tecnicamente non idonei al superamento dei limiti di emissione del DPCM 215/99 nei seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Le attività ludico-sportive (comportanti, ad esempio, fischi di arbitri, urla, schiamazzi, tifo da parte del pubblico) o altre attività di qualsiasi natura che creino particolare rumore dovranno cessare entro le ore 23:00.

Sanzioni

Sono previste varie sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto delle regole. Si va da una multa 166 euro in caso di mancata comunicazione, fino a un massimo di 3mila euro per utilizzo di impianti non consentiti.