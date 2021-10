Musica, presentato in Regione il progetto "Malagola": una scuola internazionale di vocalità a Ravenna

La profonda ricerca di un'artista porta a un grande progetto dal respiro internazionale. Era il febbraio 2020 quando Ermanna Montanari ha iniziato a concepire il “Piccolo manifesto della Scuola di vocalità”. Da lì è nato "Malagola", un corso di alta formazione per pratiche di creazione vocale e sonora che prevede incontri, seminari ed anche il confronto diretto con artisti. Un'attività formativa rivolta ad artisti e professionisti che prende forma attraverso una scuola di vocalità e un centro studi sulla voce a Ravenna.

Il corso, che dal 18 ottobre 2021 al 14 aprile 2022 si svolgerà tra il Teatro Rasi e gli spazi di palazzo Malagola a Ravenna, è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con un finanziamento di oltre 72 mila euro di risorse europee del Por Fse 2014-2020, con anche un contributo di 28 mila euro di Scena Unita. Un'iniziativa che fa parte delle attività di formazione teorico-pratiche avviate dal Centro di produzione e neo ente di formazione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro.

“Siamo in una stagione di grande competizione tra sistemi territoriali e la cultura è uno straordinario strumento che va fatto crescere. E la nostra terra è la capitale mondiale della formazione culturale- ha detto l’assessore Felicori-, con la sua millenaria università e le altre strutture di cui siamo dotati. Questa centralità va difesa con tutti mezzi possibili. E nel campo della cultura ci sono due modi per farla crescere: uno è quello dell’ingegnere, disegnando grandi sistemi funzionali, l’altro è quello del giardiniere che dà luce e acqua a ciò che ha nel proprio giardino. Il percorso formativo che parte oggi è proprio questo: una comunità, e diverse intelligenze, in un progetto per preservare e trasmettere cultura”.

Il progetto ‘Malagola’, ideato e diretto da Ermanna Montanari, rappresenta il percorso cardine del Centro di produzione Teatro delle Albe - Ravenna Teatro, ed è sostenuto dal Comune di Ravenna dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Cultura. Al fianco di Montanari, in qualità di vicedirettore, lo studioso e docente dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna Enrico Pitozzi che, da tempo, ha intrecciato un dialogo con Montanari intorno ai temi della voce e del suono.