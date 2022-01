Musica, rinviato il concerto di Mogol al Teatro Alighieri

Causa il perdurare della situazione di emergenza legata alla pandemia da Covid-19, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e l’Associazione Musicale Angelo Mariani hanno deciso di rinviare a data da destinarsi il concerto di Mogol “Emozioni”, che si sarebbe dovuto tenere mercoledì 19 gennaio 2022 al Teatro Alighieri. La data sostitutiva verrà comunicata tempestivamente e i biglietti acquistati per il 19 gennaio saranno validi anche per la data sostitutiva per il medesimo posto.