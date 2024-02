Una serata di musica alla Sala Corelli: il ricavato a sostegno dei pazienti ematologici

Mercoledì sera si è tenuto a Ravenna, nella Sala “Corelli” del Teatro Alighieri, uno spettacolo di musica e poesia dal titolo "Ciak, si gira!". L’evento, organizzato da Ail Ravenna con il patrocinio del Comune, è stato aperto dalle parole del presidente di Ail Alfonso Zaccaria, dell’assessora Federica Moschini e del primario di oncologia dell’ospedale “Santa Maria delle Croci” Francesco Lanza. Sul palco erano presenti il pianista e compositore Antonio Rolfini, il violoncellista Simone Montanari e la lettrice Angela Felisati.

Nel corso della serata sono state eseguite celebri colonne sonore di film che hanno segnato la storia del cinema, da C'era una volta il west, a L'ultimo dei moicani, passando per Il padrino, La dolce vita e tanti altri. I brani musicali, preceduti dalle poesie interpretate da Angela Felisati, hanno entusiasmato il pubblico. Non è mancata la parentesi classica, quando il maestro Rolfini ha eseguito il notturno di Chopin e “Blues” da Un americano a Parigi di George Gershwin. La musica ha poi fatto spazio alla solidarietà. L’intero ricavato della serata verrà infatti interamente destinato, da Ail di Ravenna, per i progetti a sostegno dei pazienti ematologici della provincia.