Musica, Sangiorgi (Mei) chiede sostegno: "Vogliamo realizzare un music week festival nazionale"

"È stato un grande successo sopra ogni più rosea previsione", queste le parole di Giordano Sangiorgi, patron del Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti che nel weekend ha celebrato a Faenza la sua 25esima edizione. "Abbiamo così dato un forte segnale di speranza di ripresa e ripartenza a tutto il settore della musica italiana indipendente ed emergente, ricevendo tanti attestati di stima, amicizia e solidarietà e confermando che questa musica è il futuro del Paese e che il Mei resta saldamente un punto di riferimento unico nazionale per la nuova musica italiana indipendente ed emergente".

"Ora dopo questi 25 anni chiudiamo un cerchio, festeggiamo e chiediamo che il Mei possa avere maggiore sostegno per proseguire e riparta solo ed esclusivamente con una compagine più rafforzata a Faenza - aggiunge Sangiorgi - con un lavoro unitario del territorio nel settore musicale, e non frammentario e discontinuo come avviene ora, ma con un lavoro costante supportato e sostenuto durante tutto l'anno in coordinamento". Un percorso, prosegue il patron del Mei, "che coinvolga compiutamente enti pubblici e privati del territorio, sia a livello locale, come il Comune e l'Unione dei Comuni, che a livello regionale e nazionale come accade per le eccellenze del territorio, fin da subito".

Un'opera di sostegno che, nel pensiero dell'ideatore del Meeting, dovrebbe portare il Mei "a una forte e reale istituzionalizzazione - e inoltre - a diventare la vetrina ufficiale della cultura musicale delle nuove generazioni del nostro Paese, con tutti i riconoscimenti che merita, istituzionali e mediatici, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Rai, indispensabili per proseguire per realizzare un vero Independent Music Week Festival nazionale". Una valorizzazione che, per Sangiorgi, sarebbe oggi quanto mai necessaria "in un settore in cui le major del disco, del live e del digitale si sono prese tutto".

Infine, il patron del Mei chiede "al Governo, appena si insedierà, di attivare un Tavolo dello Spettacolo dal Vivo anche con la voce delle piccole realtà musicali, un Tavolo di Crisi per un settore che ha perso 90 mila posti di lavoro e l'apertura di un bando che sostenga le imprese del settore per le perdite avute dalle chiusure di inizio anno e dalle grandi difficoltà economiche che arrivano dalla ripartenza".