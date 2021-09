Musici e sbandieratori in gara: al Pala Cattani va in scena il Torneo degli Alfieri

La città di Faenza si prepara ad accogliere i colori, i suoni e le coreografie degli Alfieri Bandieranti e Musici, che dopo oltre un anno di attesa si esibiranno il 25 e 26 settembre al PalaCattani. Come previsto dalla normativa vigente, 1000 spettatori potranno assistere in sicurezza allo spettacolo rinascimentale delle bandiere e fare il tifo per gli atleti faentini dei cinque Rioni, in ottemperanza alle misure di distanziamento antiCovid per il pubblico spettacolo. Una due giorni tanto attesa che da sempre rappresenta un bel momento di aggregazione per la comunità faentina, i tifosi rionali e gli amanti di rievocazioni storiche.

Il calendario delle due serate

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha costretto tutti i grandi eventi, incluse le manifestazioni di rievocazione storica italiane, ad uno stop prolungato nel corso del 2020. Tornano quindi nel 2021 le gare delle bandiere con un’edizione posticipata al mese di settembre vista l'eccezionalità del periodo, nelle specialità di Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici il 25 settembre alle ore 20.30 e di Singolo Under 21, Coppia Under 21 e Gara Coppie il 26 settembre alle 20.15. La serata del 26 settembre vedrà anche la presenza dei Giovanissimi Alfieri Bandieranti e Musici, che intervalleranno con le loro esibizioni le tre gare in programma.

Ingressi e regole per assistere al Torneo

In ottemperanza ai protocolli antiCovid vigenti, l’accesso al PalaCattani sarà consentito ad un massimo di 1000 spettatori in possesso di Green Pass che verrà controllato all’ingresso dal personale di sicurezza. I coupon per accedere al sito saranno gratuiti, prenotabili e ritirabili - per ognuna delle due serate - presso le cinque sedi rionali. Altri biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento direttamente all’ingresso del PalaCattani durante le due serate della manifestazione. La prenotazione presso i Rioni sarà possibile a questi contatti: Borgo Durbecco: info@borgodurbecco.it; Rione Giallo: 3703699308 (solo Whatsapp) – 0546 660663 (prenotazioni telefoniche dopo le 18.30); Rione Nero: 3792223777 (solo Whatsapp) – 0546 681385 (prenotazioni telefoniche); Rione Rosso: 3337661233; Rione Verde: 3517865635 (telefono, sms o Whatsapp) oppure compilando il form alla pagina FB @RioneVerde.

Diretta streaming

Le due serate verranno trasmesse in diretta streaming per permettere ad un più vasto pubblico di poter seguire le gare in programma. Lo streaming verrà trasmesso sul sito web ufficiale del Palio di Faenza e sulla pagina Fb @NiballoOfficial il sabato a partire dalle ore 20.00 e la domenica a partire dalle 20.30, oltre ad altri canali social che verranno comunicati in seguito.