Musicisti bloccati dal lockdown: boom di visualizzazioni per il concerto di Capodanno su Facebook

Dopo il Concertino di Natale anche quello di Capodanno. Si è svolto venerdì alle 18, con migliaia di visualizzazioni, il concerto di Stefano Bandoli (24 anni da Cotignola) e Martina Ricci (23 da Villanova di Bagnacavallo), due musicisti professionisti che in attesa di poter riprendere le loro serate con l'orchestra di Mirco Gramellini dove loro militano, eseguono dirette su Facebook per stare in contatto con il loro pubblico (pubblico da tutta Italia). In ogni diretta regalano emozioni diverse e nuove canzoni per allietare gli ascoltatori. "È un format particolare che ci da la grinta e l'emozione quasi come essere veramente su un palco, il 5 gennaio ripeteremo la diretta con il Concertino della befana", annuncia Bandoli.