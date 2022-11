Musolei e battisteri diventano 'Monumostri' per rallegrare i bambini ricoverati in Pediatria

Dante e i 'Monumostri' entrano in Pediatria per rallegrare i piccoli pazienti ricoverati. Taglio del nastro lunedì mattina nel reparto pediatrico dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna per i nuovi allestimenti artistici. Il progetto è a cura di Marco Miccoli di Bonobolabo in collaborazione con Fabio Marzufero. Il progetto innovativo e unico approvato dalla Direzione Sanitaria ha lo scopo di alleviare, per quanto possibile, la condizione dei bambini ricoverati e di evidenziare ulteriormente i magnifici monumenti presenti nella città di Ravenna.

Nel corridoio di pediatria sono stati installati dei pannelli contenti le opere del libro “I Monumostri di Ravenna”, mentre nelle stanze adiacenti sono stati collocati dei pannelli contenenti alcune opere di Dante Plus. Entrambi i progetti, oltre al lato estetico, avranno una seconda chiave di lettura che, attraverso l’applicazione per cellulare gratuita 'Aria the AR platform', andrà ad animare le illustrazioni rendendole dinamiche. Le opere sono state animate dal ravennate Daris Nardini.

I Monumostri di Ravenna è un progetto ideato da Marco Miccoli e illustrato da Camilla Falsini, dove sono rappresentati sette degli otto monumenti dell’Unesco, con in aggiunta la tomba di Dante Alighieri, simbolo importante della nostra città. Dante Plus è un progetto di Marco Miccoli che vuole indagare la nuova identità del sommo poeta in chiave contemporanea e per l’occasione sono state selezionate le illustrazioni degli artisti Van Orton Design, Riccardo Guasco, Mauro Gatti, The_Oluk, Daris Nardini, Disse, Michele Bruttomesso. Entrambi i progetti sono stati supportati dal Comune di Ravenna.

Sarà prevista una seconda fase del progetto dedicata alla seconda ala di Pediatria, dove verranno dipinti due locali di accoglienza per i nuovi pazienti e, in questo caso, saranno applicate all’interno di ogni camera pannelli contenenti immagini ritraenti i personaggi dei videogiochi formato 8bit (immagini che vogliono ricodare le tessere dei mosaici) realizzate dal celebre artista romano The_Oluk, e anch’esse si animeranno tramite la app dedicata.