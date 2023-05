Napoli è campione d'Italia: esplodono i festeggiamenti azzurri anche a Ravenna

Ore 22.37 di giovedì 4 maggio 2023: il Napoli è campione d’Italia per la terza volta della storia. E anche Ravenna si è tinta di azzurro per celebrare il tricolore. Tantissimi tifosi del Napoli si sono dati appuntamento in centro per celebrare lo scudetto, atteso ben 33 anni, sventolando orgogliosamente bandiere e striscioni. Una grande festa anche a Ravenna dopo l'1-1 dei campani contro l'Udinese al Dacia Arena, con Victor Osimhen al 53' a rispondere alla rete di Lovric.

Un centinaio di tifosi napoletani si sono trovati in Piazza del Popolo davanti alla Prefettura per festeggiare, coinvolgendo anche il Prefetto Castrese De Rosa (originario del napoletano): "Una breve pausa dai lavori del CCS riunito in seduta permanente in sala operativa per l'alluvione per unirmi pochi minuti a loro e festeggiare questo meritatissimo titolo. Occasione anche per manifestare con un grande applauso vicinanza, solidarietà, affetto a tutta la comunità ravennate di cui sono parte integrante, profondamente colpita dalla devastante alluvione. Forza Napoli e Forza Ravenna, che anche stavolta supererà questa drammatica emergenza".