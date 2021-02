Nasce a Ravenna la prima cooperativa digital per la formazione del benessere

Si chiama ‘Centotrentasette’ la prima cooperativa digital dedicata alla formazione e informazione nel campo del benessere. Fondata a Ravenna a inizio del 2021 da tre soci esperti in medicina integrata e discipline olistiche, la cooperativa unisce le energie e competenze di un pool di tutor della formazione tra i quali figurano docenti e ricercatori universitari, psicologi, fisioterapisti, osteopati, architetti, designer, nutrizionisti, esperti di riflessologia e mental coach e si rivolge sia al pubblico ‘generalista’, quindi al comune cittadino interessato a implementare le proprie conoscenze e il proprio percorso di ricerca del benessere e di crescita personale, sia agli addetti ai lavori, quindi ad altri operatori e formatori del settore benessere che sulla piattaforma possono approfondire determinati temi e confrontarsi con altri professionisti del settore di riferimento.

Paolo Fois, esperto di Pnl e discipline olistiche, è ideatore e fondatore di Centotrentasette e spiega in sintesi il progetto: “Nasciamo come piccola cooperativa e questa forma associativa non è casuale perché al sottoscritto - afferma - e agli altri due soci fondatori, la riflessologa Paola Mischi e l’osteopata Manuela Martini, piaceva l’idea di una proprietà non esclusiva ma condivisa, perché l’idea di partenza di Centotrentasette è proprio quella di unire e condividere energie e competenze e di metterle in rete. Crediamo che questa sia la migliore risposta a un periodo come quello attuale che ha evidenziato come la salute non sia un processo delegabile, bensì un percorso personale di ricerca che richiede energia, appunto, e che tende al benessere, un percorso composto da diversi tasselli: studio, alimentazione, attività fisica, rapporto con l’ambiente e con se stessi”.

Centotrentasette, grazie all’apporto di competenze giovani e dinamiche, ha una sua identità digitale che si traduce in una piattaforma online: “Siamo una piccola cooperativa – spiega ancora Fois – ma dietro c’è una grande architettura che ci consente di fornire contenuti digitali audio-video di assoluta qualità. Penso ad esempio a tutto il lavoro svolto da operatori televisivi professionisti che si occupano della regia, dell’editing, ma anche alla qualità della trasmissione, del suono, delle immagini. La nostra intenzione, non lo nascondo, è sempre stata quella di creare una rete di formazione ‘fisica’, perché il contatto umano, la relazione è fondamentale al fine di trasmettere competenze, tuttavia, il mondo cambia e bisogna saper interpretare e reagire al cambiamento. Abbiamo quindi portato avanti il progetto investendo tantissimo nella tecnologia al fine di offrire un percorso formativo di livello quasi documentaristico”.

Sulla piattaforma è già attiva una proposta formativa completa, che comprende pacchetti di corsi olistici e di medicina integrata on-demand, approfondimenti gratuiti, contenuti esclusivi da seguire live e chat aperte per il confronto tra docenti e corsisti. “Attualmente - spiega Fois - sono online i corsi dedicati al pilates terapeutico, all’etica delle relazioni umane e al mental coaching oltre al percorso formativo ‘Neuropop’ che prevede una serie di incontri in diretta online con Sara Borgomaneri, ricercatrice senior presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna e Docente di Neuroscienza dell’invecchiamento presso la Laurea Magistrale di Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica di Cesena. Il nostro obiettivo è implementare ogni giorno la piattaforma aggiungendo contenuti legati anche ad altre discipline e per questo ci tengo a sottolineare che la nostra cooperativa offre opportunità di lavoro a chi, nel settore del benessere, è interessato a proporsi come tutor online garantendo ad ogni professionista la nostra consulenza tecnica, formativa e visibilità online”.