Nasce un'associazione che mette in contatto gli ex allievi del liceo per aiutare i nuovi

Tante persone avevano avuto l’idea ma mai nessuno era riuscito a portarla a termine: questa volta sembrerebbe che Pietro Baccarini, ex sindaco di Faenza e personalità molto legata all'Istituto faentino, sia determinato a costituire l’Associazione ex allievi del Liceo Torricelli di Faenza.

L'associazione è rivolta agli ex studenti di ogni indirizzo, docenti ex e attuali, collaboratori e tutte le persone che in qualche modo sono legate a questa scuola. L’obiettivo è tenere un legame vivo con la scuola, per organizzare iniziative ed eventi a sostegno degli studenti e, perché no, conservare la memoria storica di questo antico liceo.

“Pare sia uno degli istituti più antichi d’Italia - ci racconta Stefano Drei, che ha insegnato 30 anni al Torricelli - essendo già presente nel 1861: all’epoca dell’Unità d'Italia infatti c’era un liceo per provincia e quello ravennate era proprio il Torricelli di Faenza. Cercando nell’archivio storico dell'istituto troviamo documenti che attestano la sua esistenza anche nell’epoca napoleonica, mantenendo sempre continuità nella sua sede”.

“Sin dal 1600 e fino all'età napoleonica - continua Drei - nella stessa sede ci fu un collegio di gesuiti. L'erede di Galileo Galilei, Evangelista Torricelli, fu appunto allievo dei gesuiti a Faenza. Quelle mura hanno avuto professori come Gaetano Salvemini, per citarne uno, alunni come Alfredo Oriani, un più vicino a noi Dino Campana, un contemporaneo Carlo Lucarelli. Un luogo che attualmente ha uno degli archivi scolastici più longevi d’Italia… Insomma, un luogo ricco di storia e di storie non conosciute da tutti”.

L'appuntamento per il momento costitutivo è giovedì 16 giugno ore 18:00 presso l’Auditorium di Palazzo degli Studi in via Santa Maria dell’Angelo 1 a Faenza.