Nasce 'Cervia for pet': gli hotel accolgono gli animali da compagnia

Dalla collaborazione con Federalberghi Cervia e l’azienda romagnola Robinson Pet Shop è nato un nuovo club di prodotto dal titolo ‘Cervia for pet’. Recenti indagini, infatti, hanno evidenziato un aumento degli italiani che scelgono di viaggiare e andare in vacanza insieme al proprio animale domestico. Diventa perciò importante, nel mondo dell’hotellerie, disporre di servizi e proposte innovative adatte a questo segmento di clientela.

Federalberghi però ha pensato non solo di proporre un nuovo prodotto turistico ma di arricchire il progetto: proprio grazie alla partnership con Robinson Pet Shop gli hotel aderenti all’iniziativa potranno disporre di nuovi prodotti e consulenze per offrire vacanze più comode e attraenti. Queste località infatti offrono già molti servizi e attività alternative per passare una vacanza insieme ai nostri amici a 4 zampe. Le strutture ricettive aderenti al club di prodotto potranno offrire un kit di benvenuto da regalare ai propri clienti che viaggiano con il proprio animale da compagnia; mettere a disposizione informazioni ad hoc all’interno delle strutture come cartine della località di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata personalizzate che evidenziano i servizi per animali presenti nel comune (passeggiate, toelettature, veterinari, negozi, orari utilizzo spiaggia); usufruire della promozione buoni vacanza che darà la possibilità di spendere fino a 100 euro per un soggiorno minimo di 5 notti negli hotel aderenti.