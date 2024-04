Nasce il 'Circuito delle Meraviglie': sette teatri storici ravennati dichiarati monumenti nazionali

Molti teatri comunali dell’Emilia-Romagna saranno riconosciuti come monumenti nazionali. Tra questi i teatri Alighieri e Rasi di Ravenna, il Rossini di Lugo, il Masini di Faenza, il Goldoni di Bagnacavallo, il Walter Chiari di Cervia, il Pedrini di Brisighella, il Galli di Rimini, il Corte di Coriano, il Mariani di Sant'Agata, il Vittoria di Pennabilli, il Massari di San Giovanni in Marignano, il Mentore di Santa Sofia, il Dragoni di Meldola, il comunale di Cesenatico e il Malatesta di Montefiore Conca.

“Siamo molto soddisfatti per questo importante riconoscimento a opere architettoniche, storiche e artistiche di grande valore e pregio della nostra regione - afferma Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Cultura - La dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo numero 42 del 2004. E’ nostro dovere sostenere e promuovere la nostra cultura e il nostro patrimonio artistico e architettonico inestimabile, apprezzato in tutto il mondo e il provvedimento approvato oggi va in questa direzione. La regione Emilia Romagna vanta un patrimonio culturale e architettonico di grande importanza di cui siamo orgogliosi e che riteniamo fondamentale per il lavoro di promozione e diffusione della cultura teatrale su tutto il territorio”.

"Grazie alla proposta di legge sui Teatri, fortemente sostenuta dal governo Meloni e dal Ministero della Cultura, nasce il Circuito delle Meraviglie e sarà composto da teatri nati dal 1500 con almeno 100 anni di vita - spiega la senatrice di FdI Marta Farolfi - La legge riconosce e stabilisce finalmente i criteri grazie ai quali definire i teatri da dichiarare monumento nazionale. Esprimo grande soddisfazione per questo risultato per il quale mi ero personalmente impegnata e che vedrà riconosciuti monumenti nazionali diversi teatri della nostra provincia. Particolare gioia voglio esprimere, poi, anche per l'inserimento del teatro Pedrini di Brisighella a cui mi lega un particolare affetto. Questa importante approvazione rappresenta un grande passo in avanti nella difesa e valorizzazione della nostra cultura. È un risultato straordinario, un riconoscimento di cui andiamo fieri e orgogliosi".

"Grazie alla nostra dura battaglia in commissione Cultura – sottolinea l’onorevole Ouidad Bakkali - perlomeno nell’elenco sono stati inseriti tre teatri del nostro territorio, anche se ne mancano alcuni altrettanto preziosi come, ad esempio, il teatro Rasi ospitato nella chiesa monastica di Santa Chiara costruita nel 1250. Purtroppo dal Ministero non era stato attribuito nessun criterio per il riconoscimento dei teatri come monumenti nazionali con alto valore storico ed artistico. La proposta, del resto si limitava a una elencazione di strutture, senza aprire un confronto più approfondito e ampio sulla procedura di riconoscimento prevista a beneficio di tutte le belle e prestigiose realtà architettoniche che ci sono nel nostro Paese. Il dibattito è stato svilito a una semplice contrapposizione di singoli monumenti, mentre ci vorrebbero strategia e lungimiranza da parte del Governo e della sua maggioranza Vorremmo discutere di spettacolo dal vivo, di investimenti in materia di biblioteche, di misure di sostegno per il cinema, di professionisti della cultura e del loro importante lavoro, mentre abbiamo assistito a un provvedimento imbarazzante. Quella di oggi è e resta un’occasione mancata per occuparci dei problemi dei teatri italiani, delle compagnie, delle produzioni. L’ennesima medaglia di cartone inventata per nascondere l’assenza di politiche di intervento e di investimento".