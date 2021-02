Nasce il Tavolo per la mobilità ciclabile. Fiab: "Ravenna ha enormi potenzialità per il cicloturismo"

Ora anche Ravenna ha il suo tavolo tecnico permanente per la mobilità ciclabile. La sua costituzione è stata deliberata nella riunione della giunta comunale del 9 febbraio. Si tratta di un organismo che ha natura consultiva, ma anche propositivo per promuovere l’utilizzo della bicicletta e sostenere politiche attive, a partire dalla realizzazione di piste e percorsi ciclabili connessi e sicuri per sostenere la mobilità ciclabile nel nostro Comune.

"Questo risultato giunge al termine di numerosi e produttivi incontri avuti con l’Amministrazione Comunale - afferma la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Ravenna che da tempo aveva manifestato la volontà di costruire un’importante e proficua sinergia che consentisse di utilizzare l’esperienza di Fiab Ravenna sulla conoscenza del territorio. Il fatto che già molte città in Italia e in Emilia-Romagna hanno da tempo dato il via a questo tipo di confronto con le associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo della mobilità ciclabile non toglie valore a questo importante momento: è una scelta che non tutte le amministrazioni locali hanno adottato e che conferma come il nostro Comune abbia meritato la valutazione delle 5 smiles per i Comuni ciclabili, valutazione in corso di continuo aggiornamento".

"Lasciamo all’informazione ufficiale la presentazione degli aspetti legati alle modalità operative e ci limitiamo ad esprimere la nostra profonda soddisfazione per questo importante riconoscimento del ruolo che sempre più svolge la bicicletta nella mobilità urbana come mezzo di trasporto smart per le esigenze quotidiane di spostamento e nel territorio come mezzo ideale per svolgere una importante attività motoria per i cittadini e per lo sviluppo del cicloturismo per il quale una città ricca di uno straordinario patrimonio culturale naturalistico come Ravenna ha enormi potenzialità".