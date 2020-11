Nasce la Pro Loco di Lido di Dante: il presidente è Andrea Scarabelli

Si è costituita la Pro Loco di Lido di Dante. Il presidente è Andrea Scarabelli, mentre il vicepresidente è Giovanni Assenza (consigliere Lisa Lolli). "La nostra località turistica infatti era l’unica del Comune di Ravenna ad essere senza una Pro Loco - spiega Scarabelli -. A costituire la Pro Loco un gruppo di residenti storici e di operatori economici della località. Il fine è promuovere d’intesa con le istituzioni locali e regionali il turismo nella località e per essere interlocutore della stessa nel Comune di Ravenna e presso gli enti pubblici che hanno competenza del nostro lido". Nei primi mesi del 2021 sarà presentato il programma degli eventi per l’estate, "al fine di attrarre maggiori e nuove presenze turistiche". Per qualsiasi comunicazione chi è interessato può scrivere all’indirizzo di posta elettronica prolocolidodidante@gmail.com