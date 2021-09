Nascondeva nel doppio fondo dell'armadio pistole e munizioni da guerra: denunciato

L'uomo nell'immediato ha detto che si trattava di armi vecchie in passato usate dal padre anche per cacciare

Le Fiamme Gialle della tenenza di Lugo hanno denunciato un uomo italiano, residente a Lugo, trovato in possesso di una rivoltella calibro 6 mm, oltre 60 munizioni, di cui una da guerra, di diverso calibro e una pistola ad aria compressa. Nello specifico i Finanzieri, sulla base di una segnalazione e di un successivo riscontro informativo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti del 50enne, nel corso della quale hanno rinvenuto armi e munizioni in parte occultate all’interno di un doppio fondo di un armadio, tutte illegalmente detenute, in assenza della prescritta autorizzazione di polizia.

L'uomo nell'immediato ha detto che si trattava di armi vecchie in passato usate dal padre anche per cacciare. In ogni caso il materiale rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro e il 50enne è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra alla locale Procura della Repubblica, che ha nel frattempo convalidato il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria.