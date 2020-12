Natale 2020: gli orari delle messe, la celebrazione in carcere e la veglia della Pace

Il Covid-19 non ferma le celebrazioni natalizie. L’appuntamento fisso è alle 10 del giorno di Natale nella casa circondariale di via Port’Aurea per celebrare la Messa assieme ai detenuti: l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni infatti non rinuncia a questa tradizione inaugurata sin dal primo anno del suo episcopato a Ravenna. Mentre quest’anno, a causa delle normative anti-Coronavirus, cambiano gli orari di alcune delle celebrazioni in Cattedrale.

In particolare, monsignor Ghizzoni celebrerà la Messa della Notte di Natale il 24 dicembre alle 19 in Cattedrale a Ravenna. Nel giorno di Natale invece, oltre alla Messa celebrata nella casa circondariale, Monsignor Ghizzoni celebrerà alle 18 nella Concattedrale di Cervia. Il 25 dicembre, in Cattedrale le messe seguono l’orario festivo e saranno celebrate alle 9, alle 11 e alle 18.30, la prefestiva invece è alle 17.

Quest’anno, sempre a causa del Covid, non ci sarà la tradizionale Marcia della Pace l’ultimo giorno dell’anno, ma giovedì 31 dicembre alle 17 in Duomo a Ravenna, l’arcivescovo presiederà la Veglia per la Pace e a seguire alle 18.30, la Santa Messa di Ringraziamento con la recita del Te Deum. Venerdì primo gennaio, invece, alle 18.15 celebrerà la Messa nella festa della Madre di Dio a S. Maria in Porto