Il Natale esplode a Cervia e 'Mima': pista da pattinaggio, presepi di sale e il giardino del Grinch

L’atmosfera natalizia presto avvolgerà Cervia e Milano Marittima per un Natale dedicato alle famiglie e alle meraviglie con tanti eventi e iniziative.

A Milano Marittima il natale diventa SuperXmas con la pista del ghiaccio

Il ricco programma di eventi parte già dal 30 novembre avvolgendo il centro di Milano Marittima con magiche atmosfere, spettacoli a tema natalizio, neve e luci scenografiche, per vivere le feste all’insegna dello stupore e del divertimento. Torna la Pista di Ghiaccio più grande d’Europa, l’anello di 1000 metri quadri che si snoderà intorno alla Rotonda Primo Maggio e ospiterà gli Show della Neve, dell’Artic Circle, gli spettacoli quotidiani realizzati tra le scenografie in 3D a forma di orsi polari, pinguini e alberi di Natale.

E ancora: si potrà passeggiare tra le architetture luminose del Distretto Liberty con i Portali di luci arabeggianti e l’Eco Christmas Lodge, la sfilata di Mongolfiere luminose. Nonchè le 17 porte liberty luminose che si snoderanno fra viale Gramsci e Viale Matteotti ricordando l’anima liberty di Milano Marittima e I suoi “villini nel pineto”. Tutte le attrazioni del Natale 2023 di Milano Marittima inaugureranno il prossimo 30 novembre e resteranno aperte fino al 7 gennaio.

Cervia Christmas Family e il Giardino del Grinch

Il Centro di Cervia si prepara al Natale già dall’11 novembre con l’inaugurazione della pista di pattinaggio che quest’anno sarà ancora più grande. Venerdì 8 dicembre invece avverrà l’accensione ufficiale dell’albero di Natale, un abete rosso, proveniente dalla Val Nambrone: zona boschiva del comprensorio di Pinzolo-Madonna di Campiglio-Sant'Antonio di Mavignola, soggetta ad un piano di taglio programmato per la rinaturalizzazione dell'area.

In Piazza Garibaldi le casette proporranno oggettistica e artigianato natalizio con diverse offerte gastronomiche. Nei weekend l’atmosfera si scalderà con laboratori di artigianato, esposizioni d’arte spettacoli ed attrazioni per le famiglie. Si terranno spettacoli circensi, di magia, burattini, giocolieri, ballerini, mangiafuoco equilibristi, bolle di sapone con spettacoli di grande emozione. Il Giardino del Grinch sarà aperto per tutto il periodo di festività. Qui i bambini potranno incontrare le fantastiche creature del Natale fra elfi, renne, regine di ghiaccio e il famigerato Grinch che avrà un teatrino dedicato per i suoi spettacoli.

Fino al 7 gennaio Piazza Garibaldi, Corso Mazzini, Piazzetta Pisacane, Viale Roma si popolano dei personaggi classici del Natale e propongono un ricchissimo programma di spettacoli, animazione, laboratori con tanti spazi dedicati ad artigianato e gusto. Presente Babbo Natale che i bambini potranno incontrare nella sua casetta. Qui i piccoli potranno scattare foto, raccontare i loro desideri e consegnare le letterine.

Luminarie e giochi di luce, nonchè installazioni luminose, si susseguiranno dalla piazza al lungomare, passando lungo viale Roma, il corso e Borgomarina. Sul porto canale il Presepe “di sale” splenderà dall’alto della burchiella dei salinari. Cervia Christmas Family è promosso dal Consorzio Cervia Centro con il supporto e il contributo del Comune di Cervia.

Non mancheranno grandi offerte culturali e musicali come l’anteprima del Concerto di Natale Cervia-Betlemme del 3 dicembre in Cattedrale e il Concerto della Solidarietà nella chiesa di Sant’Antonio il 17 dicembre alle 17.00. Seguiranno il Concerto di Natale della Grande Orchestra Città di Cervia del 26 dicembre, in teatro, gli auguri “itineranti” di inizio anno della Banda Città di Cervia, il Cin Cin in Musica del 1 gennaio in teatro a cura di Lions Cervia. Le offerte continuano con gli spettacoli della stagione teatrale cervese, iniziative in biblioteca, a Musa museo del sale e in vari luoghi della città.

Cervia e Mima collegate dal Christmas Express

In occasione del Natale torna il trenino Christmas Express che collegherà, dall’8 dicembre al 7 gennaio, Milano Marittima a Cervia, diventando così sia un comodo mezzo di comunicazione tra le due località che limita l'utilizzo delle auto, sia un'attrazione ed arricchimento all'offerta del territorio.

Pinarella e Tagliata

Nel frattempo anche Pinarella e Tagliata si preparano per offrire agli ospiti una grande accoglienza natalizia fra sport, spettacoli, musica, laboratori, folklore e tanta allegria. Si parte da dicembre, per giungere al culmine del programma con l’oramai famosissimo e partecipatissimo Tuffo della Befana del 6 gennaio. 5 e 6 gennaio saranno 2 giornate di grande festa a Tagliata con l’apertura della Casina che propone varie attività e piatti della tradizione. Il 6 gennaio, giornata del “Tuffo”, partirà all’insegna dello sport con la partenza della Pedalata delle Befane alle 8.00 e della Camminata delle Befane alle 9.00. Saranno poi le note frizzanti e ritmate dei Musicanti di San Crispino a ravvivare tutta la giornata. Nelle località del forese il Natale sarà caratterizzato da presepi, iniziative e luminarie con luci all’insegna della tradizione.

Capodanno ed Epifania

Le feste continuano fino all’epifania.Il 31 dicembre in piazza Garibaldi si terrà uno spettacolo in piazza per salutare il nuovo anno. L’Epifania si accende in una cascata di fuochi d’artificio con il suggestivo spettacolo pirotecnico/musicale che si terrà sul porto canale lato Cervia il 5 gennaio ore 18.30.