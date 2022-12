'Natale al Mar', dal museo libri d'arte gratis ai visitatori della mostra: in tanti rispondono all'appello

'Natale al Mar, libri d’arte in dono', tanti cittadini al Museo d'Arte della città di Ravenna, che ha inaugurato nella mattinata di sabato una curiosa iniziativa. Libri gratis ai visitatori del museo, una proposta culturale che andrà avanti per tutte le feste natalizie.

Infatti dal 10 dicembre fino all’8 gennaio 2023 ogni visitatore del museo e della mostra Prodigy Kid. Francesco Cavaliere – Leonardo Pivi riceverà un dono speciale, proprio un libro d’arte. Per battezzare l'iniziativa presente anche l’Assessore alla Cultura e al Mosaico Fabio Sbaraglia. Come si evince dalle foto, tanti i cittadini interessati all'arte che sabato mattina non si sono lasciati sfuggire l'occasione.