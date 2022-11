Natale con l'albero ma senza luminarie a Cotignola: "Scelta impopolare, ma necessaria"

Con l’arrivo dei due alberi di Natale nelle piazze di Cotignola e Barbiano, partono gli allestimenti per le festività nel Comune di Cotignola. Allestimenti che, come spiega sui social il sindaco Luca Piovaccari, saranno nel segno del risparmio energetico. "Quest’anno, in linea con le scelte sul risparmio energetico partite nelle scorse settimane, abbiamo scelto di ridurre sensibilmente anche le luminarie natalizie - afferma il primo cittadino di Cotignola - Non installeremo pertanto nessuna luminaria lungo le strade del centro di Cotignola e Barbiano e nemmeno illumineremo alberi nelle scuole o altri monumenti. Ci limiteremo solo all’illuminazione dei due alberi delle piazze".

"Questo comporterà un risparmio per il comune, tra allestimenti e bollette, di circa 10mila euro. Siamo consapevoli che non avere la città illuminata come al solito sarà più triste - conclude il sindaco - ma credo che tutti comprendiamo il momento complicato che stiamo vivendo, momento che richiede anche scelte impopolari come queste".