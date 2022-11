Luci di Natale in centro storico, 48mila euro per luminarie e videomapping in piazza San Francesco

Si comincia a respirare l'aria di Natale nella città di Ravenna. E' stata fissata al 3 dicembre la data di accensione delle luminarie del centro storico, mentre in piazza Kennedy torna, seppur accompagnata da varie polemiche, la pista di pattinaggio sul ghiaccio. In attesa dell'arrivo in piazza del Popolo dell'albero di Natale, il Comune ripropone l'iniziativa 'La Luce delle Parole', un progetto che "si ritiene strategico per l’aumento della attrattività del centro storico e della città nel periodo natalizio", come si legge nel documento approvato dal servizio Turismo del Comune di Ravenna con una spesa complessiva di 48.628,08 euro.

L'iniziativa in particolare "prevede l’installazione delle luminarie con i versi danteschi in Via Mazzini e in Via Corrado Ricci e la proiezione architetturale sulla facciata della Basilica di San Francesco curata da Neo Visual Project, degli endecassillabi insieme alle immagini dei mosaici che Dante Alighieri certamente vide durante il suo soggiorno in città".