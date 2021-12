La generosità di Natale: l'associazione dona 500 euro per aiutare la piccola Sara nella lotta contro la malattia

Un Natale all'insegna della solidarietà per l'associazione Bizzuno Insieme. L'associazione, che svolge la sua attività nell'omonima frazione di Lugo dal 2017, è riuscita a mettere in piedi alcune iniziative durante il 2021 che hanno avuto come evento conclusivo la festa degli auguri di Natale. Il 12 dicembre, nel rispetto delle normative anti covid vigenti, presso la sede cooperativa si è svolto il consueto Pranzo di Natale, che ha coinvolto fra volontari ed invitati ben 70 persone. Durante l'evento si è anche tenuta una lotteria di beneficenza, il cui ricavato va a favore di Sara, bimba di 3 anni che lotta contro una grave malattia.

"Non ci aspettavamo un risultato così, dato il periodo storico che stiamo vivendo - commenta l'associazione - ma grazie alla partecipazione di tutti è stato possibile raccogliere la somma di 510 euro che il Consiglio ha deciso di devolvere in beneficenza all'Associazione "Cuore e Territorio Aps" che si sta occupando di una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Sara". La bimba infatti necessita di interventi e cure mediche costose e impegnative. "Certi di aver reso anche quest'anno un buon servizio alla comunità - conclude l'associazione - auguriamo ai volontari di Bizzuno Insieme e a tutti voi che leggete, un sereno Natale e un 2022 pieno di gioie e soddisfazioni".