Natale e spostamenti, Bonaccini: "Non possiamo lasciare soli gli anziani nei piccoli Comuni"

Bene l'apertura del Governo sugli spostamenti a Natale e Capodanno. Ma la questione per Stefano Bonaccini resta non lasciare soli gli anziani e le persone bisognose nei piccoli centri: non si tratta di spostare "intere famiglie", cosa che secondo il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni non va assolutamente fatta. "Condivido la gran parte delle misure che il Governo ha adottato - ha ribadito su Radio Capital - perché tutto ci possiamo permettere meno che rischiare di riprecipitare in una curva dei contagi che si rialzi. L'Emilia-Romagna è stata zona arancione solo per una ventina di giorni. Se siamo tornati zona gialla è grazie alle misure restrittive".

Bonaccini ribadisce la sua richiesta per i tre giorni festivi (Natale, Santo Stefano e Capodanno) in cui non ci si può spostare dal proprio Comune: "A Roma, Milano o Bologna - ricorda il dem - ci si può spostare di decine di chilometri per pranzare magari col papà o il nonno solo. Ma abbiamo casi, essendo l'Italia un paese di piccoli o piccolissimi Comuni, in cui non si possono fare 500 metri perché c'è il confine. Non dico che bisogna dare il via libera a tutti, sarei un irresponsabile, ma in alcuni casi di ricongiungimento famigliare, per non lasciare sola una persona anziana o bisognosa, mi pare che il buon senso potrebbe spingere a quello che mi pare il presidente del Consiglio stia valutando". Ma Bonaccini sottolinea ancora: "Non mi permetto di dire al Governo cosa deve fare, ho detto solo di valutare quale può essere un criterio molto semplice e non che permetta di fare spostare masse di persone per permettere in casi particolari che una persona non rimanga da sola".

Per Bonaccini il problema "non è la terza ondata sì o no. Il tema è quale terza ondata". Perché, "se è una terza ondata con un aumento della curva epidemiologica molto alta è un bel problema, se fosse molto lieve sarebbe tutt'altra cosa". In ogni caso appare "probabile" a quanto affermano gli esperti che la terza ondata ci sarà. E secondo Bonaccini non bastano i divieti a fermarla. "Noi dobbiamo chiedere alle persone comportamenti responsabili - dice - Tocca anche ad ognuno di noi, al di là dei provvedimenti o delle scelte delle istituzioni, non bisogna scherzarci perché avete visto cosa significa". "Siccome è difficilissimo normare queste cose quando il tema è prendere decisioni uniformi - afferma ancora il presidente regionale - comprendo perfettamente la difficoltà, infatti non ho chiesto di rivedere le misure restrittive che il Governo ha preso, assolutamente". Quanto ai ricongiungimenti nei piccoli comuni "se sarà possibile credo che sarebbe utile, se non sarà possibile non possiamo metterci a litigare per queste cose". (fonte Dire)