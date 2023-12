Natale a Faenza, in centro 'sfilano' i Carabinieri in uniforme storica

Nel mese di dicembre la Compagnia Carabinieri di Faenza ha pianificato, per le vie dei centri storici dei comuni della Romagna Faentina, vari servizi di prevenzione per garantire maggiore sicurezza a cittadini e commercianti. Un'attività che vede impiegati numerosi militari del territorio con il contributo delle Squadre Operative di Supporto con pattuglie a piedi affiancate da uomini dell’Arma con autovetture di servizio. Inoltre, come tradizione, nel periodo natalizio i Carabinieri manfredi hanno disposto nel centro città e nelle principali vie, una pattuglia appiedata di giovani militari che indossano la "Grande uniforme storica".

Come illustra il sito istituzionale dei carabinieri, la grande uniforme speciale è, appunto, quella storica dell’Arma. Composta da cappello con pennacchio (feluca con pennacchio per gli ufficiali); abito di grande uniforme con decorazioni e cordelline; pantaloni con bande (e sottopiedi nella versione per ufficiali); camicia bianca con colletto diritto inamidato; guanti bianchi; stivaletti neri (con fascette metalliche di sperone per i soli ufficiali) e, se necessario, cappotto impermeabile (mantello di panno nero per gli ufficiali).

Si tratta dell’uniforme che i militari dell’Arma indossano nelle cerimonie ufficiali o nelle occasioni di rappresentanza fin dalla sua fondazione nel 1814. Nonostante gli abiti, i militari hanno compiti di controllo e prevenzione essendo in costante contatto con i colleghi di pattuglie in auto per disporre, se necessario, un rapido intervento.