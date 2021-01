Si è spento a quasi 100 anni lo storico infermiere: "Ha assistito tantissimi cervesi"

Qualche giorno fa è deceduto a causa della vecchiaia Natale Farabegoli, un personaggio molto noto a Cervia per aver svolto il ruolo di infermiere nell'ospedale della città e per essersi impegnato sul piano politico e sociale durante il periodo della Resistenza. Aveva quasi raggiunto la soglia dei 100 anni, essendo nato il 31 marzo del 1922.

"Molti della mia generazione sono stati assistiti da Natale - lo ricorda il sindaco Massimo Medri - La vecchia ma tenera figura di infermiere pronto a intervenire per qualsiasi esigenza del malato, anche quella di sollevarlo a braccia per trasferirlo e tenergli teneramente la mano. Ricordarlo è un modo per rendere onore a tutti gli operatori sanitari che si stanno prodigando in un momento così grave e difficile per tutti".