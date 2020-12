"Natale sempreverde", il progetto del Comune per rimettere a dimora gli abeti utilizzati per le feste

Si chiama Natale sempreverde il progetto ambientale del Comune di Bagnacavallo per queste festività, promosso in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione civile e rivolto a tutti i cittadini. Il progetto prevede che chi ha utilizzato un abete per il proprio albero di Natale possa contattare, concluse le festività, la Protezione civile che verrà a ritirarlo per poi ricollocarlo a dimora negli spazi idonei e disponibili dei parchi cittadini. Il numero da contattare per il ritiro è il 333 7103154. «Siamo sempre più impegnati nella tutela e nella promozione del verde pubblico – ricorda l’assessore all’Ambiente Caterina Corzani – e anche un’idea semplice come quella su cui si basa il nostro progetto può essere un segno importante. Potremo infatti, con la collaborazione dei cittadini, salvare dall’abbandono gli alberi di Natale non più utilizzati e al tempo stesso arricchire il patrimonio verde del territorio a disposizione di tutti.»