Natale solidale: i Lions donano buoni spesa alla mensa dei poveri e al dormitorio

In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà umana, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tutti i Lions Club d’Italia uniscono le forze e sono chiamati a raccolta per l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”, con l’obiettivo dare concreto sostegno alle famiglie in difficoltà. La Giornata Internazionale della Solidarietà umana vuole identificare la solidarietà come valore fondamentale e universale alla base delle relazioni tra i popoli.

Per celebrare questa occasione, i Lions Club di Ravenna hanno deciso di partecipare all’iniziativa invitando tutti i soci Lions ad aiutare le persone che si trovano più in difficoltà attraverso un piccolo gesto: donare buoni pasto alla mensa di Fraternità di Ravenna per un valore di 2.010 euro e acquistare attrezzature per la Mensa della Caritas a Santa Teresa. I soci Lions di Ravenna hanno donato il loro tempo per aiutare i volontari nella distribuzione dei pasti sia alla Mensa della Caritas e Santa Teresa che al dormitorio di Ravenna “Re dei Girgenti”. Molti soci dei Club di Ravenna: hanno donato il corrispettivo di un pasto trasformato in buoni spesa da utilizzare in negozi o ristoranti convenzionati.

La consegna dei buoni pasto del valore di 10 euro è avvenuta giovedì mattina presso la Parrocchia di San Rocco alla presenza del parroco Don Paolo Szczepaniak, di Antonio Fantini e di Antonacci Alder dell'Associazione San Rocco, dei Presidenti dei Club Lions Alberto Gamberini del Ravenna Bisanzio, Giovanni Naccarato del Ravenna Dante Alighieri. di Lorenzo Frisenda del Ravenna Romagna, della Presidente della 1^ e 2^ Circoscrizione Romagna Cinzia Ghirardelli e del Coordinatore GST del Distretto Lions 108A Roberto Garavini.