"Nati per leggere": uno spazio per la lettura allo sportello polifunzionale di viale Berlinguer

Lo Sportello polifunzionale di viale Berlinguer 30, crocevia di tante cittadine e cittadini per i numerosi servizi presenti, diventa un presidio “Nati per leggere”, programma nazionale promosso dall’alleanza tra l’Associazione culturale pediatri, l’Associazione italiana biblioteche e il Centro per la salute del bambino - onlus, che promuove la lettura in famiglia fin dalla nascita.

Al progetto il Comune di Ravenna aderisce già dal 2004 con le biblioteche del Sistema urbano dell’Istituzione Classense, i Punti prestito, il Bibliobus e diversi presidi, con l’intento di promuovere la lettura ad alta voce alle bambine e ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, avente risvolti positivi sia dal punto di vista relazionale che cognitivo. Il progetto è sostenuto da azioni locali che comprendono, tra le altre, la presenza di piccole biblioteche ospitate in strutture educative e socio-sanitarie, che funzionano da nodi della rete interprofessionale delle operatrici e degli operatori impegnati nella promozione della lettura nelle famiglie con bambine e bambini in età prescolare.

Si inserisce in questo contesto, grazie alla collaborazione con la biblioteca Classense, impegnata nella donazione dei volumi e nella promozione della lettura, la sala d’attesa dello Sportello polifunzionale di via Berlinguer, allestita in modo che grandi e piccoli possano leggere insieme scegliendo tra libri di diversa tipologia e formato, per le diverse fasce d’età. Con il nuovo presidio si potenziano gli obiettivi di facilitare le occasioni di incontro per le famiglie e di dare sostegno alle competenze genitoriali, ma si consolida anche l’idea della lettura come spazio di esperienza e incontro tra identità e bisogni diversi e modalità di tessere legami di prossimità.