La nave Humanity anticipa l'arrivo, i 69 migranti attesi a Porto Corsini nella mattinata di martedì

È stata anticipata alle 8 di martedì, e non più mercoledì come inizialmente previsto, la previsione di arrivo al terminal crociere del porto di Ravenna della 'Mv Humanity 1' con 69 migranti a bordo. La nave "Humanity 1" si trova a circa 10 miglia nautiche (18 chilometri) al largo della costa di San Cataldo di Lecce (Puglia, Mar Adriatico), con rotta nord-ovest a una velocità di circa 9 nodi. Distanza da Ravenna 380 miglia nautiche (700 chilometri), arrivo a Ravenna confermato per il 25 aprile alle 8 all'imbarco pilota per poi fare manovra di ingresso in porto per ormeggio alla banchina terminal crociere di Porto Corsini (previsto ore 8,30 circa).

La nave entrata in Adriatico troverà mare poco mosso fino a lunedì notte quando è previsto un peggioramento. Infine la situazione migliora, con mare poco mosso fino all'arrivo a Ravenna. Entro lunedì verranno ultimati tutti gli allestimenti al terminal per l'accoglienza dei 69 migranti.

Il comando della nave precisa di avere a bordo 48 uomini, 1 donna e 20 minori non accompagnati, mentre in precedenza erano stati indicati come 50 i maschi adulti e 18 i minori non accompagnati. Come già definito in precedenza, i 69 naufraghi sono di nazionalità eritrea, gambiana, gahanese, guineiana, maliana, nigeriana, senegalese, sudanese e togolese.

La cabina di regia in Prefettura sta coordinando tutte le fasi preliminari per lo sbarco e le attività necessarie per l’accoglienza e la distribuzione sul territorio regionale.