Nave ong salva 69 persone su un gommone tra le onde nella notte: saranno portate a Ravenna

Un'altra nave di una Ong arriverà a Ravenna. Le autorità italiane hanno assegnato al porto ravennate la Humanity 1, nave della ong Sos Humanity, che la scorsa notte ha soccorso 69 persone che si trovavano su un gommone sovraffollato in acque internazionali al largo della Libia. Al momento del soccorso - con venti forti, onde alte oltre due metri e scarsa visibilità, spiegano dalla ong - il motore si era rotto e non c'erano bagnini sulla barca. A bordo della nave si troverebbero 18 minori non accompagnati.

"Molte delle persone salvate erano con il mal di mare, disidratate ed esauste - dicono i soccorritori - Una persona era priva di sensi al momento del salvataggio. Poco dopo la mezzanotte tutte le persone erano su Humanity 1 e ora sono state accudite dalla nostra squadra. Le autorità italiane hanno già assegnato Ravenna remota come luogo sicuro per le persone".