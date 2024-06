Potenziato il servizio del Navetto mare e integrato con il nuovo percorso della linea 60

Si confermano le novità anticipate nei giorni scorsi per quanto riguarda il potenziamento del servizio del Navetto mare e la riqualificazione del parcheggio scambiatore di via Trieste. Il collegamento gratuito dai parcheggi di via Trieste e via del Marchesato per il lungomare di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste per il lungomare di Punta Marina Terme verrà potenziato da questo weekend con l’utilizzo di mezzi che garantiscono una maggior capienza. La domenica e nei giorni festivi, inoltre, sarà potenziata anche la frequenza del servizio nella fascia oraria 20-21.

A partire da lunedì 1 luglio, la linea 60 (Freccia blu) che collega la stazione ferroviaria al lungomare e viceversa, con fermate in tutti i bagni fino a tarda sera, fermerà anche nel parcheggio scambiatore di via Trieste, facilitando il raggiungimento della spiaggia durante la settimana. Dal parcheggio scambiatore di via Trieste in direzione Marina di Ravenna e sul percorso inverso, il servizio sarà gratuito. Per maggiori informazioni sulle modifiche della linea 60 è possibile consultare il sito di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-marina-di-ravenna-modifiche-di-percorso-e-orari-linea-60-dal-1-luglio/.

Sono inoltre terminati i lavori di riqualificazione del parcheggio scambiatore di via Trieste, compreso il nuovo impianto di illuminazione. Sono stati posizionati dieci ulteriori punti luce, ognuno dotato di doppio apparecchio a led da 88,6 watt con temperatura di colore 3000 kelvin e ottiche di ultima generazione, installati su pali di 10 metri.

Gli assessorati al Turismo, alla Mobilità e ai Lavori pubblici confermano che prosegue il lavoro di monitoraggio sulla nuova viabilità a Marina di Ravenna. Come era stato annunciato dopo il primo weekend, sono state apportate le prime modifiche al servizio Navetto mare negli orari di maggiore affluenza ed è stato cambiato il percorso della linea 60 che entrerà così dentro al parcheggio scambiatore, dove sono stati completati i lavori all’impianto di illuminazione pubblica. Si continuerà anche nel corso delle prossime settimane ad osservare la situazione, per apportare eventualmente altri aggiustamenti al fine di migliorare il servizio a cittadini e turisti che frequentano le spiagge di Ravenna.

Per monitorare e geolocalizzare il transito dei mezzi pubblici, compreso il Navetto mare, è possibile utilizzare le app Roger e Moovit, oppure aprire Google maps da smartphone selezionando la fermata e scegliendo la linea di proprio interesse.