Negativi i tamponi al nido: attesa per quelli della scuola dell'infanzia

Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati dai bimbi e dal personale della sezione 'arcobaleno' dell'asilo nido Corelli di Lugo, che martedì sono potuti rientrare a scuola. L'Ausl è invece in attesa dell'esito del secondo tampone effettuato dai bimbi e dal personale della sezione 'verde' della scuola per l'infanzia Pueris Sacrum di Massa Lombarda, in attesa che anche loro possano tornare presto in classe.