Negozi e centri commerciali: ecco quali restano aperti il 25 aprile e il 1 maggio

Si avvicinano due giornate di festa, quelle del 25 aprile - Festa della Liberazione - e quella del 1 maggio - Festa dei lavoratori. Nel ravennate ci sono tanti eventi per trascorrere al meglio queste giornate primaverili, ma ci sono anche attività che restano aperte, al servizio dei consumatori.

Il centro commerciale Esp di Ravenna resterà chiuso sia lunedì 25 aprile che domenica 1 maggio, così come il Gallery. Stessa cosa per quanto riguarda Le Maioliche a Faenza, che osserverà due giorni di chiusura. Chiuso per entrambe le giornate anche il Globo a Lugo. Il centro commerciale Le Cicogne di Faenza, invece, sarà chiuso il 1 maggio, mentre il 25 aprile il supermercato e il Pet store resteranno aperti dalle 8 alle 13. Sempre a Faenza La Filanda sarà chiusa per il 1 maggio, mentre il 25 aprile sarà aperta dalle 9 alle 13.